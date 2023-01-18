Новый владелец бизнеса Electrolux в РФ планирует запустить бренд бытовой техники

ООО «Е.кампани» (ранее принадлежало Electrolux) подало заявки на регистрацию товарных знаков Vard и Hard, следует из данных СПАРК, с которыми ознакомились «Известия» 18 января.

Как рассказали «Известиям» в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), сейчас в целом хорошее время для развития отечественных компаний: рынок покинули зарубежные игроки или приостановили свою работу. Там уточнили, что шведская компания Electrolux в сентябре ушла из РФ, перестав быть членом ассоциации, тогда как отечественная команда, которая объединилась в «Е.кампани» вступила в организацию.

Гендиректор ООО «Е.кампани» Алексей Беляков сообщил изданию «Коммерсант», что компания планирует вывести на рынок РФ новый бренд бытовой техники Vard. По его словам, речь идет о крупной бытовой технике (холодильниках, варочных панелях, стиральных машинах и др.). Также рассматривается в будущем создание линейки малой бытовой техники. Разработкой и тестами техники занимаются сотрудники, отвечавшие за продуктовый ассортимент и сервисное обслуживание в российском подразделении Electrolux, добавил он. Отмечается, что продукция будет собираться на предприятиях КНР и Турции, в дальнейшем планируется расширение производства в РФ и Европе.

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux объявил о решении передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России, 2 сентября. Тогда уточнялось, что дочерняя компания будет и дальше обслуживать технику Electrolux, ранее продававшуюся в РФ. Также указывалось, что Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября в интервью «Известиям» рассказал, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.