Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком

Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован в Липецкой области. Об этом в среду, 18 января, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для жителей нет. В настоящий момент ведутся доследственные мероприятия.

По данным «Известий», Петров сбежал с автоматическим оружием и гранатами 13 января.

Как сообщил источник, военный находился в Воронеже, там он взял деньги у матери и отправился к родственникам в Липецкую область. Уже у дома в поселке Новоуглянка в Усманском военнослужащий заметил патруль. Тогда Петров скрылся, но 18 января снова попытался миновать правоохранителей.

Дезертира ликвидировали при оказании сопротивления.

12 января в Московской области двое контрактников сбежали из воинских частей. Так, в Красногорске сбежал 32-летний рядовой-контрактник Андрей А., этой же ночью из воинской части в Домодедово сбежал 36-летний служащий по контракту Александр Б.

По данным инцидентам правоохранительными органами проводятся проверки.