В Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей

В Московской области двое контрактников сбежали из воинских частей. На данный момент о местонахождении молодых людей ничего не известно. Инциденты произошли ночью в четверг, 12 января.

По информации агентства REGNUM, ночью в Красногорске сбежал 32-летний рядовой-контрактник Андрей А. Информации о том, было ли при нем какое-либо оружие и по каким причинам он покинул свою часть, нет.

Этой же ночью из воинской части в Домодедово сбежал 36-летний служащий по контракту Александр Б.

По данным инцидентам правоохранительными органами проводятся проверки.

Днем ранее сообщалось, что Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного Александра Лешкова по делу о нанесении побоев офицеру в подмосковном парке «Патриот». Там уточнили, что приговор был вынесен еще 16 декабря.

Суд установил, что 13 ноября при проведении строевого смотра в парке «Патриот» Лешков в грубой форме пожаловался на организацию службы. После этого он намеренно выпустил дым от сигареты в лицо офицеру и ударил его кулаком в грудь.