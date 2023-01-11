Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного Александра Лешкова по делу о нанесении побоев офицеру в подмосковном парке «Патриот». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда в среду, 11 января.

Там уточнили, что приговор был вынесен еще 16 декабря. На данный момент он уже обжалован и в законную силу пока не вступил. Материалы будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

Решением суда первой инстанции Лешков признан виновным по статье о нанесении побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима.

Суд установил, что 13 ноября при проведении строевого смотра в парке «Патриот» Лешков в грубой форме пожаловался на организацию службы. После этого он намеренно выпустил дым от сигареты в лицо офицеру и ударил его кулаком в грудь.