Дело о доведении до самоубийства завели после гибели двух подростков в Москве
Уголовное дело о доведении до самоубийства завели после гибели двух подростков на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
Следователями установлен и детально изучен маршрут передвижения подростков, изучены камеры видеонаблюдения. Собраны характеризующие материалы, допрошены педагоги, родственники, друзья и жители дома, — говорится в сообщении.
Для установление всех обстоятельств произошедшего создана следственная группа.
Тела двух несовершеннолетних нашли под окнами 22-этажного жилого дома на улице Знаменские Садки в районе Северное Бутово 17 января. Позже в правоохранительных органах сообщили, что 16-летние Серафим Е. и Мелания Б. совершили самоубийство. По предварительным данным, школьники поднялись наверх по пожарной лестнице.