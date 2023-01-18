Двое подростков совершили самоубийство на юго-западе Москвы

Погибшие подростки, чьи тела обнаружили возле многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, совершили самоубийство. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в правоохранительных органах города.

По информации «Известий», погибшими стали 16-летние Серафим Е. и Мелания Б.

По предварительным данным, школьники поднялись наверх по пожарной лестнице. В настоящий момент следователи выясняют причины трагедии.

Тела двух несовершеннолетних нашли под окнами 22-этажного жилого дома на улице Знаменские Садки в районе Северное Бутово 17 января.