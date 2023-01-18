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Московские полицейские похитили коллегу из Подмосковья и потребовали выкуп

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В подмосковном городе Электросталь лейтенант полиции обратился в дежурную часть УМВД, заявив, что около дома его похитили трое неизвестных, которые сами представились сотрудниками полиции. Как сообщил 18 января источник «Известий», похитители нанесли потерпевшему несколько ударов по телу, после чего насильно усадили в машину.

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Мужчину, который был одет в гражданскую одежду, заковали в наручники и отвезли в гаражный бокс, где у него потребовали выкуп — 500 тыс. рублей, угрожая предметом, похожим на пистолет. После этого полицейского вновь привезли к подъезду, вернув мобильный телефон и служебное удостоверение.

Инцидент произошел 16 января. Через два дня, 18 января, похитители были задержаны. Ими действительно оказались действующие сотрудники полиции из Москвы, которые во время похищения были также в гражданской одежде.

В результате напавшие на мужчину трое правоохранителей были задержаны на основании ст. 91 УПК РФ (когда потерпевшие указывают на лицо, совершившее преступление) следователем главного следственного управления Следственного комитета РФ по Электростали.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что в Москве неизвестные похитили мужчину с целью узнать пароль от его криптокошелька. Мужчину насильно посадили в фургон, надели на его голову полиэтиленовый пакет и завязали руки. Затем злоумышленники забрали у него телефон и, угрожая физической расправой, заставили сказать пароль от криптокошелька, на котором было 250 биткоинов. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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