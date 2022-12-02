В Москве неизвестные похитили мужчину с целью узнать пароль от его криптокошелька. По данным «Известий», инцидент произошел вечером 1 декабря.

Мужчину насильно посадили в фургон, надели на его голову полиэтиленовый пакет и завязали руки. Затем злоумышленники забрали у него телефон и, угрожая физической расправой, заставили сказать пароль от криптокошелька, на котором было 250 биткоинов.

Проехав еще какое-то расстояние, машина остановилась, и мужчину отпустили. Оказалось, что нападавшие вывезли его в Красногорский район Московской области. Добравшись домой, пострадавший обратился в полицию.

На месте похищения работают следователи, потерпевшего осмотрели медики. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

28 ноября двое человек напали на гражданина Киргизии возле банка на юго-западе Москвы и забрали у него сумку, в которой находилось $100 тыс. Кроме того, злоумышленники открыли огонь во время нападения. После этого нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen Polo желтого цвета.

Позже обоих нападавших задержали.