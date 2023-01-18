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В Минздраве назвали долю неправильно принимающих антибиотики россиян

Минздрав: более 70% россиян принимают антибиотики неправильно и в качестве самолечения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Более 70% россиян принимают антибиотики неправильно и занимаются самолечением. Об этом 17 января говорится в результатах исследования ученых Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ), которые имеются в распоряжении газеты «Коммерсантъ».

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Ученые провели исследование в ноябре 2022 года и выяснили, что за 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% респондентов, из них 49,1% занимались самолечением.

«В подавляющем большинстве граждане покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено», — говорится в материале.

При этом отмечается, что в 72,5% случаев прием антибиотиков являлся нерациональным, в частности, это касается приема данных препаратов без рецепта врача при ОРВИ, симптомах простуды, кашле, боли в горле и другое.

Кроме того, выяснилось, что многие респонденты прекращали курс антибиотиков, назначенный врачом, раньше времени.

«Авторы исследования приходят к выводу, что с учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов», — пояснили исследователи.

22 ноября врач-терапевт высшей категории «ИНВИТРО-Урал» Татьяна Бирюкова предупредила, что бесконтрольный прием антибиотиков может негативно сказаться на здоровье и привести к опасным осложнениям. Так, при неправильном приеме препарат может не помочь, а спровоцировать иммуносупрессию — угнетение иммунитета.

Также врач предупредила, что гибель бактерий происходит лишь при проведении полного курса антибиотиков. Если же курс прервать, то за это время бактерии только ослабевают под действием антибиотиков, но не гибнут.

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