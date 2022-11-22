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Терапевт назвала возможные осложнения от приема антибиотиков

Терапевт Бирюкова: прием антибиотиков может привести к развитию дисбактериоза и антибиотико-ассоциированных колитов
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Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
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Антибиотики — сильные препараты для лечения бактериальных инфекций, но их бесконтрольный прием может негативно сказаться на здоровье и привести к опасным осложнениям. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт высшей категории «ИНВИТРО-Урал» Татьяна Бирюкова.

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Она пояснила, что антибиотики применяются для лечения заболеваний, вызванных бактериями, при этом на вирусы они не действуют.

«Польза антибиотиков состоит в том, что они успешно борются с тяжелыми бактериальными инфекциями, с которыми иммунная система организма человека самостоятельно справиться не может. Например, с такими заболеваниями, как пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и многие другие. До создания антибиотиков была высокая смертность от инфекционных заболеваний», — отметила Бирюкова.

По ее словам, антибиотик может бороться с микроорганизмами разными путями, подавляя их размножение или вызывая гибель бактерии. Оба механизма эффективны и приводят к выздоровлению человека. Как и любое другое лекарство, антибиотики могут вызывать разные побочные эффекты в зависимости от препарата, его состава. К общим побочным эффектам для всех антибиотиков относятся риск развития аллергических реакций, дисбактериоза и антибиотико-ассоциированных колитов.

Как указала врач, невозможно самостоятельно точно определить, что стало причиной заболевания. Поэтому без консультации с врачом есть риск получить побочные эффекты и осложнения от неправильного лечения и затянуть с началом необходимой терапии.

«Например, человек заболел гриппом и сразу начал пить антибиотики. А в такой ситуации он не поможет, так как на вирус не действует, да и еще провоцирует иммуносупрессию — угнетение иммунитета, что неблагоприятно скажется на течении заболевания. В то же время к вирусной инфекции может присоединяться бактериальная инфекция, и вот здесь уже нужен антибиотик, но заранее его принимать бесполезно. Антибиотик не проводит профилактику, он работает, только когда есть бактерия, присоединяясь к ней и убивая ее», — подчеркнула Бирюкова.

Она предупредила, что гибель бактерий происходит лишь при проведении полного курса антибиотиков. Если же курс прервать, то за это время бактерии только ослабевают под действием антибиотиков, но не гибнут. Кроме того, незавершенные курсы терапии являются одной из причин развития резистентности (устойчивости) бактерий к антибиотикам. То есть антибиотик становится знакомым, привычным для бактерии и неэффективным для лечения.

Длительность терапии определяется врачом и зависит от выбранного препарата и заболевания пациента, добавила терапевт.

12 ноября врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Терещенко рассказала «Известиям» о симптомах и опасных осложнениях пневмонии. По ее словам, наиболее частыми осложнениями внебольничной пневмонии являются плеврит (воспаление плевры) и деструкция легочной ткани, приводящая к развитию некротизирующей пневмонии или абсцесса легкого.

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