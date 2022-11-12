Пульмонолог рассказала об опасных осложнениях пневмонии

Всемирный день борьбы с пневмонией ежегодно отмечается 12 ноября. О симптомах и опасных осложнениях заболевания «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Терещенко.

Она пояснила, что пневмония — инфекционное заболевание, как правило, бактериальной этиологии.

«Наиболее частым возбудителем этого опасного состояния является пневмококк, реже — другие стрептококки, золотистый стафилококк; у малышей раннего возраста — гемофильная палочка, у детей школьного возраста и подростков — микоплазма пневмония. В качестве возбудителей могут выступать и вирусы: заболеванию, обусловленному вирусом гриппа, коклюша и кори, свойственно тяжелое затяжное течение», — рассказала специалист.

Как отметила Терещенко, чаще всего вирусной и бактериальной пневмонии на протяжении нескольких дней предшествуют симптомы острых респираторных заболеваний (заложенность носа, кашель). При этом сама пневмония протекает с повышением температуры тела более 38 градусов.

«Наиболее значимыми симптомами являются одышка, кряхтящее/стонущее дыхание, втяжение уступчивых мест грудной клетки и раздувание крыльев носа при дыхании. Ребенок плохо себя чувствует, отказывается от еды, могут отмечаться боли в груди. Развивается дыхательная недостаточность, снижается количество кислорода в крови и во всем организме. При осмотре ребенка врач слышит хрипы в легких, но даже их отсутствие не снимает подозрения на пневмонию — существуют случаи так называемых немых форм», — предупредила врач.

По ее словам, наиболее частыми осложнениями внебольничной пневмонии являются плеврит (воспаление плевры) и деструкция легочной ткани, приводящая к развитию некротизирующей пневмонии или абсцесса легкого. Осложненная пневмония характеризуется теми же симптомами, что и неосложненная, однако повышение температуры продолжается дольше (сохраняется более пяти дней).

При адекватном лечении большинство неосложненных пневмоний разрешается за 2–4 недели, осложненных — за 1–2 месяца. Госпитализация требуется для детей с тяжелым течением заболевания, с признаками развития осложнений после неэффективной стартовой терапии антибиотиками, уточнила Терещенко.

К факторам риска развития пневмонии она отнесла хронические заболевания легких (например, бронхиальная астма или муковисцидоз); неврологические заболевания, которые нарушают защиту и дренирование секрета из дыхательных путей; иммунодефициты; врожденные пороки сердца.

Эти же состояния значительно повышают вероятность неблагоприятного исхода.

При этом в большинстве случаев при своевременном и адекватном лечении прогноз внебольничной пневмонии благоприятный. В ситуациях, когда терапия оказалась несвоевременной или неправильной, существует риск развития пневмосклероза и деформаций бронхов в зоне поражения, однако такие исходы встречаются редко, добавила Терещенко.

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