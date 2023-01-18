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Врач предупредил о влиянии нездорового образа жизни на развитие рака

Врач Тяжельников: нездоровый образ жизни способствует развитию рака и диабета
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Нездоровые привычки ― одни из основных факторов, способствующих развитию у человека злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и сахарного диабета. Об этом изданию «Лента.Ru» в среду, 18 января, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

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Специалист объяснил, что курение, неправильное питание, малая физическая активность и избыточное употребление алкоголя провоцируют повышение артериального давления в теле человека, а также повышение уровня холестерина в крови и ожирение.

Чтобы избежать или снизить риски, Тяжельников посоветовал гражданам заняться сбалансированным питанием. Так, дневной рацион человека должен включать в себя белки, жиры и углеводы. В то же время не стоит употреблять много соли и лучше сократить количество съедаемого мучного, сладкого, а также пищи с насыщенными жирами или трансжирами.

«Не менее 400–500 г в суточной тарелке должны занимать фрукты и овощи, 20–30 г — растительные масла. Не реже двух раз в неделю необходимо включать рыбу жирных сортов, продукты из цельного зерна, бобовые», ― пояснил врач.

Помимо этого, эксперт напомнил о важности занятий спортом и поддержания физической активности организма.

Ранее, 16 января, врач-терапевт и диетолог Наталья Сычева рассказала, что употребление некоторых кофейных коктейлей может принести вред печени.

Специалист объяснила, что, несмотря на полезные свойства кофе, употребление его вместе с алкоголем может привести к развитию у человека токсического гепатита. Например, коктейли со сладким алкоголем могут в конечном итоге приводить к жировому гепатозу.

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