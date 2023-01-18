Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией

Глава министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подвергла критике законопроект американского конгресса о борьбе с деятельностью России в Африке и призвала отозвать его. Об этом Пандор заявила в среду, 18 января, в интервью «РИА Новости».

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», ― подчеркнула глава южноафриканского внешнеполитического ведомства.

По словам Пандор, в настоящий момент законопроект готовится к обсуждению в сенате США и официально не принят.

Ранее, 10 января, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва отвергает все обвинения Запада в якобы присвоении себе ресурсов африканских стран. Евстигнеева подчеркнула, что этими заявлениями западные страны пытаются дискредитировать помощь России странам Африки.

В декабре прошлого года на сайте американского конгресса был опубликован законопроект «О борьбе со злонамеренной российской активностью». В тексте указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».

В сентябре президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал Вашингтон за проект «Закона о борьбе со злонамеренной деятельностью России в Африке». По его мнению, принятие данного документа может привести к непредсказуемым последствиям в виде «наказания африканского континента за усилия по продвижению развития» и экономического роста.

26 августа газета Midi Madagasikara сообщала, что в конгресс США поступил законопроект, который обяжет американские диппредставительства в Африке вести слежку за действиями России на континенте, в частности на Мадагаскаре. Отмечалось, что законопроект «О борьбе со злонамеренной деятельностью России в Африке», как рассчитывается, после принятия приведет к тому, что государства Африки начнут переход на сторону США по вопросу отношений с Россией.

ЮАР — третья крупнейшая экономика Африки после Нигерии и Египта, а также единственная страна континента, представленная в G20 и БРИКС.