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Россия отвергла обвинения Запада о присвоении ресурсов Африки

Зампостпреда РФ в ООН: Россия отвергает измышления Запада о присваивании ресурсов Африки
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Fabian von Poser
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Россия отвергает измышления Запада о том, что РФ якобы присваивает ресурсы африканских стран и способствует росту террористических угроз на континенте. Об этом во вторник, 10 января, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

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Она отметила, что, рассказывая о якобы присваивании африканских ресурсов, Запад тем самым пытается дискредитировать помощь России странам Африки.

«Обвинения в адрес России — это просто глумление над здравым смыслом и способностью африканских государств самим оценить причины их проблем, а также над их правом делать суверенный выбор в том, с кем сотрудничать», — сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат указала, что именно те страны, которые делают подобные заявления в попытке очернить российскую помощь Мали и другим африканским странам, сами занимаются присваиванием ресурсов по всему миру, в том числе и в Африке.

В частности, такие обвинения звучали со стороны Франции. Так, президент республики Эммануэль Макрон обвинил Москву в распространении влияния на Черном континенте, где Франция потерпела военные неудачи, назвав этот процесс хищническим проектом России.

В США также обвиняли РФ в использовании природных ресурсов Африки, в частности Центральноафриканской Республики (ЦАР), Мали и Судана, для своего финансирования.

Ранее, 8 января, посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что страны Запада теряют влияние в Африке. Этот факт он назвал положительным для африканцев, напомнив о засилье «маленькой колониальной Европы» на африканском континенте.

В этом же месяце посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил, что страны Запада из-за последствий конфликта на Украине хлынули в Африку, желая развивать экономическое сотрудничество с регионом в поисках новых ресурсов.

При этом еще в сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью «Известиям» заявлял, что на африканском континенте наблюдается повышенная активность западных стран, которые пытаются при помощи «кнута и пряника» принудить регион действовать в ущерб себе и не допустить его сближения с Россией, чтобы он не стал союзником Москвы в строительстве нового многополярного мира. Именно эти процессы, считает посол, вызывают опасения и озабоченность на Западе.

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