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Новый законопроект США направлен на противодействие влиянию РФ в Африке

Газета Midi Madagasikara: новый законопроект США направлен на противодействие влиянию РФ в Африке
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Florian Kopp
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Поступивший в конгресс США законопроект обязывает американские диппредставительства в Африке вести слежку за действиями России на континенте, в частности на Мадагаскаре. Об этом говорится в пятницу, 26 августа, на сайте газеты Midi Madagasikara.

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Проект «Закона о борьбе со злонамеренной деятельностью России в Африке» предусматривает, что основной задачей дипломатии США в Африке становится слежка за работой России по усилению своего политического влияния и деятельностью российских частных военных компаний.

США рассчитывают в случае принятия закона добиваться перехода на свою сторону государств Африки в противовес усилиям России. Предполагается следить за «размахом, характером воздействия и злонамеренной деятельностью Российской Федерации, а также за связанными с этим приоритетами в области дипломатии, экономики и безопасности и стратегическими целями ее усилий в Африке».

Интерес США вызывают также «лица и организации, прямо или косвенно нанятые Россией или финансово или политически связанные с Россией и ее должностными лицами».

В интересы США входят примерно 20 африканских стран, в том числе Мадагаскар. Государства привлекают Вашингтон обширными и активно развивающимися связями в области добычи полезных ископаемых, а также сферой военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности, информационных и коммуникационных технологий.

Ранее в августе глава МИД Мадагаскара Ришар Рандриамандрату заявил, что США стремятся добиться от республики осуждения действий РФ на Украине. Однако Мадагаскар не собирается выбирать какой-либо лагерь в украинском кризисе.

16 августа начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков отметил, что в Африке и на Ближнем Востоке идет череда похожих внутренних потрясений, инициированных США с помощью «цветных» революций. По его словам, второе десятилетие богатейшие ранее республики становятся несамостоятельными и ослабленными. По мнению Костюкова, в Вашингтоне считают, что страны региона, не согласные жить по указке Белого дома, должны быть «демократизированы».

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