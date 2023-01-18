Киркоров перед новогодними праздниками сделал три пластические операции

Певец Филипп Киркоров накануне новогодних праздников, вероятно, сделал три пластические операции. Об этом сообщил источник «Известий» из клиники Тимура Хайдарова.

«Это абдоминопластика и липосакция с прорисовкой силуэтов, липофилинг. Стоимость абдоминопластики и липосакции начинается у нас от 1 млн рублей за услугу, липофилинг — от 300 тыс. На липосакции запись на два года вперед, на прочие операции примерно на четыре-шесть месяцев всё расписано. Но есть приоритетный список, за дополнительную плату к сумме операции», — утверждает источник «Известий».

На официальный запрос «Известий» в клинике сообщили, что доктор Хайдаров «пока не комментирует данную историю».

Представители певца не ответили на запрос «Известий».

По самым предварительным подсчетам, «перезагрузка» могла обойтись Киркорову в 2,3 млн рублей.

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