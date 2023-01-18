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Армия
Российские танкисты рассказали о ходе штурма Марьинки и Красногоровки
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Российские танкисты рассказали о ходе штурма Марьинки и Красногоровки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российская армия ведет бои за поселки Марьинка и Красногоровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспонденты «Известий» побывали в 5-ой бригаде 1-го армейского корпуса и увидели, как танкисты наносят удары по позициям врага в этом населенном пункте.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

«Сейчас поедем работать по красногоровскому вентстволу (вентиляционный ствол шахты. — Ред.). Выйдем, быстренько отработаем и вернемся», — рассказывает командир танка Владислав.

По его словам, танкисты стреляют и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой, а в ходе наступательных боев в городах двигаются вместе с пехотой «проламывая» укрепленные огневые точки противника.

Марьинка и Красногоровка — важнейшие узлы обороны противника на юго-запад от Донецка. Оттуда идут непрекращающиеся годами обстрелы Петровского района столицы ДНР. Вентиляционный ствол, по которому ведут огонь танкисты, один из опорных и наблюдательных пунктов на подступах к городу. Эти сооружения в силу высоты, удобства местоположения и мощи бетонных конструкций часто становятся мощными узлами украинской обороны.

Российский военный говорит, что танков противника на этом направлении уже давно не было видно, а в последнее время снизилась и активность расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Стрельбу танкистов корректируют при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Мы каждый день продвигаемся, понемножку, потихоньку, по чуть-чуть», — говорит офицер 5-ой бригады «Иордан».

Он внимательно смотрит на экран пульта беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и держит связь с танком по рации. Основная задача в данный момент — предупредить экипаж об обстреле, если противник обнаружит машину при передвижении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Когда противник отступает, мы стараемся не оставить ему шансов»

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