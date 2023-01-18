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Азаров рассказал о последствиях президентства Зеленского для Украины

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Результаты деятельности Владимира Зеленского за время президентства заслуживают специального уголовного трибунала. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» бывший украинский премьер Николай Азаров.

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«Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе Украины, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа», — отметил он.

По словам бывшего главы правительства, результаты деятельности Зеленского в качестве лидера Украины катастрофичны: он втянул страну в конфликт с РФ, разрушил экономику, создал огромный внешний долг. Кроме того, он полностью уничтожил инакомыслие, ликвидировал всю оппозицию, предал интересы украинского народа, подчинив их политике США, а также уничтожил Конституцию Украины и правосудие, добавил экс-премьер.

«Достижения» Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала», — сказал Азаров.

Кроме того, бывший украинский премьер указал на нынешний уровень коррупции в стране, подчеркнув, что из дела, которым занимались отдельные чиновники, она превратилась «в системное занятие госвласти» во главе с президентом.

«Личное состояние экс-президента Петра Порошенко за пять лет выросло в десятки раз, из миллионера он превратился в миллиардера и вошел в десятку богатейших людей Украины. Аналогично Зеленский за четыре года из мелкого бизнесмена стал долларовым миллиардером», — заметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»

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