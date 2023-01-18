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В RuStore появились платные приложения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В цифровом магазине RuStore с 18 января появились платные приложения, рассказали «Известиям» в VK. По словам представителей компании, прежде всего речь идет об играх, например популярных разработках российской студии HeroCraft. Пользователи смогут оплачивать покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей, а также со счета мобильного телефона.

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«Мы продолжаем развивать функциональность RuStore для пользователей — теперь они получили возможность оплачивать любимые игры и необходимые сервисы удобными способами. Создание инфраструктуры для бизнеса российских разработчиков — еще одна из важнейших задач проекта», — подчеркнул в беседе с «Известиями» операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Запуск платных приложений в магазине даст дополнительные возможности разработчикам и позволит монетизировать сервисы, уверен представитель VK.

«Появление монетизации в RuStore — это хорошая история. За счет этого VK может оттянуть на себя часть аудитории Google Play, поскольку там сейчас недоступны покупки приложений с помощью российских карт», — сказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Комиссия, которую площадка будет взымать с разработчиков, составит 15%, рассказали «Известиям» в пресс-службе VK. Для сравнения, магазин Apple — App Store — в первый год забирает 30% от продаж приложений, затем — 15%. В Google Play и в маркетплейсе Huawei комиссия для авторов программ составляет те же 15%.

Сервис RuStore был запущен в мае 2022 года. По данным исследования Cross Web Mediascope, в ноябре 2022 года ежемесячная аудитория маркетплейса составила 7 млн пользователей. На площадке представлено около 3 тыс. компаний-разработчиков и около 4 тыс. приложений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Денежное удовольствие: в RuStore появились платные приложения

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