Мужчина погиб после разрыва парового котла в Москве

В результате разрыва парового котла в Москве погиб человек. «Известия» узнали о происшествии во вторник, 17 января.

Инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса «MOD» на северо-востоке столицы. По факту смертельного ЧП развернута процессуальная проверка под контролем Останкинской межрайонной прокуратуры. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 14 января, на территории Тимирязевского парка в Москве обнаружили тело 48-летнего мужчины. Было установлено, что он погиб в результате запуска самодельной петарды.