Российские войска с дрона сбросили гранату в траншею ВСУ под Авдеевкой
Российские военнослужащие сбросили гранату Ф-1 в траншею Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступательных действий на авдеевском направлении. «Известия» 17 января публикуют кадры атаки.
На опубликованной видеозаписи видно, что боеприпас попал точно в траншею украинских боевиков. Там же граната и сработала.
Ранее в этот день российские танкисты и минометчики обстреляли позиции ВСУ в направлении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю, что занимаются преимущественно уничтожением легкобронированной техники и живой силы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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