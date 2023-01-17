В Совфеде прокомментировали денонсацию конвенции Совета Европы

Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы является логичным следствием предыдущих шагов. Об этом во вторник, 17 января, сообщила «Известиям» член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, этот документ всего лишь закрепляет юридически принятые ранее решения. В частности, сенатор упомянула выход РФ из Совета по ст. 7 устава международной организации.

«25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах СЕ. Естественно, что в таких условиях работать и пребывать в этой организации смысла у РФ не было», — пояснила Ковитиди.

Она также указала на формирование новых политико-правовых реалий в мире, которые вынуждают Россию защищать свой суверенитет и государственность, в том числе с помощью законов, регулирующих международные отношения.

В этот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заверил, что денонсация конвенции Совета Европы не затронет интересы и права российских граждан. Он добавил что законопроект устраняет возникшие после выхода РФ из Совета Европы юридические коллизии в российском правовом поле.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Инициатива касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской Социальной хартии и еще порядка десяти протоколов.

В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы граждан РФ. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.