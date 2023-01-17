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Пьяный мужчина ударил ножом защищавшего женщину полицейского под Воронежем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Воронежской области пьяный мужчина ударил ножом полицейского, защищавшего женщину. Об этом 17 января сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

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Накануне участковый прибыл в домовладение в селе Покровка Острогожского района по вызову местной жительницы в связи с ее конфликтом с бывшим мужем. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина проявлял агрессию и пытался ударить женщину.

«Сотрудник полиции, пресекая противоправные действия дебошира, встал на пути. В ответ на это мужчина взял кухонный нож, которым нанес несколько ударов, порезав тем самым верхнюю форменную одежду. Противоправные действия нападавшего были пресечены прибывшими на место полицейскими», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

15 декабря 2022 года осужденный за убийство 40-летний мужчина напал на сотрудников конвойной службы в суде в Челябинской области. От его действий пострадали двое полицейских, они получили ранения в области головы.

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