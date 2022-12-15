Осужденный в Челябинской области напал в суде на сотрудников конвоя
Осужденный напал на сотрудников конвойной службы в суде в Челябинской области, пострадали двое полицейских. Об этом сообщает 15 декабря ГУ МВД РФ.
«Инцидент произошел в дневное время после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго», — отмечается в Telegram-канале МВД Медиа.
Нападавшим является 40-летний осужденный житель Кыштыма, который получил срок за убийство. Едва полицейские вошли к нему в клетку с наручниками после оглашения приговора, он достал заточку.
В результате происшествия один конвойный получил резаную рану головы, а его коллега — удар в шею. При попытке сбежать убийце прострелили бедро и задержали в зале суда.
«Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона №3-ФЗ «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие. В настоящее время один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.
Сам осужденный под конвоем также направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. После этого он будет конвоирован в СИЗО. Впоследствии его ждет существенное прибавление срока.
Ранее, 6 декабря, в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В СК заявили, что один из сотрудников был ранен, его госпитализировали. Стрелявший скрылся с места происшествия. 9 декабря подозреваемый был арестован. В ходе заседания суда подозреваемый Павел Николин заявил, что стрелял в полицейских по ошибке. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.