Спрос на отдых россиян внутри страны вырос на 25–27%

В России увеличился спрос на летний отдых внутри страны. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин, заказы по раннему бронированию выросли на 25–27% по сравнению с прошлым годом, передает телеканал «Известия». В лидерах продаж Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Крым. Средняя продолжительность отдыха россиян не изменилась и составляет 10–11 дней.

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