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В Великобритании испугались возможностей новейшего оружия России

Express: Россия способна погрузить Великобританию в морскую пучину с помощью «Посейдона»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия может потопить Великобританию и остальных участников НАТО с помощью новейших ядерных торпед «Посейдон». Такое мнение выразил 17 января обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.

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«Российские ядерные торпеды <…> способны погрузить Великобританию в морскую пучину», — указал автор статьи.

Уолтерс подчеркнул, что «Посейдон» производит минимум шума, обладает высокой маневренностью и практически неуязвим для противника.

16 января главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Посейдона». Он объяснил, что автономный необитаемый подводный аппарат предназначен для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности.

Предназначен «Посейдон» для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны, указал эксперт. Кроме того, глубина, на которой осуществляется скорость, исключает возможность перехвата существующими средствами поражения противника.

В июле прошлого года офицер США в отставке Брент Иствуд отметил в статье для портала 19Fortyfive, что «Посейдон» не сможет остановить оборона ни одной страны.

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