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Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок

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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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Raiffeisen Bank International (RBI) 17 января в ответ на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок заявил, что компания Райффайзенбанк является отдельным юридическим лицом, которое работает в соответствии с российским законодательством.

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«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательно спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и в том числе ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается», — сообщила пресс-служба RBI.

Компания также заявила, что банк не работает в Донбассе и Крыму.

О требовании Нацбанка Украины к международным банкам о полном уходе с российского рынка стало известно 11 января. Речь шла как раз о Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank и Credit Agricole.

Однако в октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил список из 45 кредитных организаций, с долями иностранцев в которых временно нельзя совершать сделки. В него входит в том числе Райффайзенбанк, а также Ситибанк, «Вестерн Юнион ДП Восток», Яндекс Банк, ОТП Банк и Озон-банк и другие.

Еще в феврале 2022 года Нацбанк Украины ввел запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях. Причиной таких мер стала проводимая РФ спецоперация по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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