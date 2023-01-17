Россиян предупредили о возможных осложнениях для сердца из-за купания в проруби

Каждый год 19 января отмечается православный праздник Крещение, который сопровождается массовым окунанием в проруби. О том, как подготовить организм к купанию зимой и чем может быть опасно купание в проруби рассказал «Известиям» врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов в среду, 17 января.

«Считается, что опытные моржи могут купаться практически при любой температуре воздуха. Но для тех, у кого нет большого стажа купания зимой, температура должна быть не ниже –30 градусов. Воздержаться от купания точно стоит людям с острыми заболеваниями и обострениями хронических, беременным, детям, людям старше 75 лет, людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, почек и суставов. Педиатры не рекомендуют купание детей в холодной воде в январе», — предупредил он.

Как подчеркнул врач, для неподготовленного человека первое же погружение в ледяную воду может окончиться плачевно. Поэтому человеку, который не практикует систематическое закаливание, за несколько недель до погружения следует начать подготовку в домашних условиях: контрастный душ, закаливание ног, холодные воздушные ванны, частое проветривание и снижение температуры воздуха в помещении до 18–20 градусов.

«В первую очередь неподготовленному человеку при купании в проруби стоит бояться последствий со стороны сердечно-сосудистой системы. К примеру, при погружении головы в воду (или при чрезмерном переохлаждении) может произойти резкий спазм сосудов, питающих головной мозг, что чревато потерей сознания в процессе купания, гипертоническим кризом и возможным тромбообразованием в сосудах головного мозга, а также нарушениями сердечного ритма», — предостерег Ромасов.

По его словам, на втором месте по осложнениям находятся возможные заболевания мочевыделительной системы — острые гломерулонефрит и пиелонефрит. На третьем месте — заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмония и т.д).

«Пожалуй, самое важное: зимнее купание не должно проходить в одиночестве. Так как самостоятельно справиться с возможными острыми последствиями окунания человек не сможет. Даже при легком недомогании в процессе купания/окунания есть риск, что самостоятельно выбраться из воды не получится», — указал врач.

Говоря о правилах купания в проруби, специалист предостерег от употребления алкоголя перед мероприятием. При этом желательно поесть, но не переедать. С собой рекомендуется взять сменное бельё, чтобы переодеть после купания, а одежда должна быстро сниматься, чтобы не увеличивать время нахождения на холодном воздухе.

«Перед окунанием лучше немного «разогреться» — сделать несколько приседаний или других упражнении, чтобы разогнать кровь по телу. Не стоит долго раздумывать или затягивать купание: подойдя к проруби, лучше сразу в неё погрузиться, но и не нырять, чтобы не допустить резких перепадов температур», — посоветовал Ромасов.

После того, как вышли из воды сразу же необходимо насухо вытереться заранее приготовленным полотенцем, накинуть на себя сухую верхнюю одежду и максимально быстро добраться до теплого помещения. В тёплом помещении рекомендуется выпить горячий напиток и полностью одеться, добавил специалист.

Ранее в этот день главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил, что при простуде или обострении хронических заболеваний стоит отказаться от купания в проруби на Крещение. По его словам, укрепить здоровье таким образом не получится, а состояние больного может только ухудшиться.