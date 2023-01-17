Сослуживцы Героя России Алмаза Сафина назвали его примером мужества и отваги

Сослуживцы старшины Алмаза Сафина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО) и награжденного посмертно званием Героя России, рассказали, каким он был. Их комментарии распространило во вторник, 17 января, Минобороны России.

По словам сержанта Романа Верховых, который служил во взводе у Сафина с 2019 года, он был для него не только сослуживцем, но и другом, к которому всегда можно было обратиться за помощью.

«Был открытым человеком, добрым, целеустремленным. Отличительная черта его характера была — он всегда добивался поставленных целей. Узнав о его гибели, конечно же, мы не поверили. Когда всё подтвердилось, уточнили обстоятельства его гибели, и тогда я понял, что он показал не на словах, а на деле, что он был действительно хорошим человеком, хорошим военнослужащим и он является настоящим героем», — рассказал Верховых.

Он отметил, что Сафин всегда останется для него и других сослуживцев примером мужества, отваги, героизма, проявленных при выполнении боевой задачи.

Майор Евгений Кретов, у которого Сафин с 2020 года был заместителем командира взвода, рассказал, что гордится тем, что служил вместе с ним. По его словам, мужчина отличался высокой организаторской способностью, был добросовестным, исполнительным и всегда был готов прийти на помощь товарищам.

«Я мог с уверенностью его оставить за командира взвода. В отсутствие командира взвода он мог организовать любые занятия, провести. Я всегда знал и был уверен, что всё будет выполнено», — отметил Кретов.

Он также рассказал, что у Сафина была командировка в Сирию, где впоследствии его наградили медалями за боевые отличия.

«Я до последнего не верил, что он погиб. Но потом, когда узнал, что все-таки это случилось, я знал, что это было не просто так, что он чем-то отличится. Он всегда чем-то отличался, он не был похож на остальных военнослужащих»,— подытожил Кретов.

О том, что президент России Владимир Путин присвоил старшине Сафину посмертно звание Героя России, стало известно 17 января. Путин отметил героизм и мужество Сафина при исполнении воинского долга.

37-летний Алмаз Сафин родился в селе Раевский в Башкирии. Он участвовал в СВО с 30 сентября. Мужчина служил в должности разведчика-оператора в роте 237-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Сафин командовал взводом на краснолиманском направлении. 14 января украинские военные попытались прорвать оборону российских десантников и отрезать пути снабжения группировки войск, однако благодаря грамотному командованию Сафина сделать этого не удалось. Когда начался бой, он уничтожил пять украинских военнослужащих, однако получил ранение при минометном обстреле. Даже после этого он не оставил позиций и продолжил отдавать подчиненным приказы.

Пережить полученное ранение Сафин не смог: он скончался сразу после боя, но выполнил поставленные задачи до конца.

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