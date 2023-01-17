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Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно

Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Сафину за подвиг во время СВО
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Фото: соцсети
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17 января на сайте Кремля появился указ президента России о присвоении старшине Алмазу Сафину, участвовавшему в специальной военной операции (СВО), звания Героя России.

Владимир Путин отметил героизм и мужество Сафина при исполнении воинского долга. Звание ему было присвоено посмертно.

Кто такой Алмаз Сафин

37-летний Сафин был родом из села Раевский в Башкирии. Он участвовал в СВО с 30 сентября. Мужчина служил в должности разведчика-оператора в роте 237-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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Подвиг Алмаза Сафина

Во время оборонительных боев в районе населенного пункта Кременная (краснолиманское направление), проходивших 14 января, противник начал активно наступать. Разведчики узнали, куда украинские войска планируют нанести основной удар, а также выяснили маршруты, по которым передвигаются резервные подразделения. В результате командир полка решил провести перегруппировку, и парашютно-десантный взвод, находясь под командованием Сафина, в числе других удерживал оборону на предполагаемом участке основного удара. Старшина быстро организовал оборону и наблюдение, а также первым заметил, что резервные подразделения противника выдвинулись в направлении позиций взвода.

После этого он скомандовал открыть огонь, сорвав планы врага по внезапному нападению. Начался бой, во время которого Сафин уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Противник, однако, начал минометные обстрелы, и старшина получил осколочное ранение. Даже после этого он не оставил позиций и продолжил отдавать подчиненным приказы. После того как на подмогу пришло подкрепление из состава третьего десантно-штурмового батальона полка, враг был отброшен. В целом в бою украинские силы потеряли 50 военнослужащих, один танк и две бронемашины.

Сафин пережить полученное ранение не смог: он скончался сразу после боя, но выполнил поставленные задачи до конца.

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