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Россияне рассказали о любимых занятиях в свободное время

Опрос: банкиры в России чаще всего в качестве хобби выбирают живопись, а медики увлекаются кулинарией
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Фото: Getty Images/EyeEm/Pavel Schlemmer
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Российские банкиры чаще всего в качестве хобби выбирают живопись, а медработники в свободное время предпочитают заниматься кулинарией. Такие данные в ходе опроса получил онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру». Результаты исследования 18 января поступили в редакцию «Известий».

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Выяснилось, что каждый четвертый представитель сферы транспорта (20%) занимается в свободное время столярными работами. Также среди работников данной отрасли популярны автомеханика (12%), гончарное дело (12%), резьба по дереву (9%) и вязание (8%).

О любви к столярным работам также заявили специалисты сферы IT (34%). Кроме того, представители этой профессии выбирают в качестве хобби автомеханику (13%), плотничество (9%) и путешествия (8%). Строители предпочитают в свободное время работать с металлом (18%), заниматься автомеханикой (12%), столярными работами (12%) и кулинарией (6%).

В свою очередь большинство работников ретейла (71%) занимаются сборкой моделей из конструктора. Сотрудники ресторанного бизнеса и кафе даже на досуге продолжают заниматься кулинарией (29%). Кроме этого, работники данной сферы увлекаются автомеханикой (23%) и резьбой по дереву (6%).

Среди банкиров больше всего живописцев — такое хобби выбрали 83% опрошенных. Медицинские работники чаще всего занимаются кулинарией (27%), парфюмерией (9%) и гончарным делом (8%). Также много кулинаров среди охранников — 36% таких работников занимаются приготовлением различных блюд в свободное время. Также сотрудники этой сферы увлекаются спортом и танцами (18%) и столярными работами (17%).

Как показало исследование, ежемесячно на хобби у большинства россиян (68%) уходит до 10 тыс. рублей. Ещё 13% тратят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 10% — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей тратят 5% российских сотрудников. Самым затратным в хобби россияне назвали покупку расходных материалов (59%), покупку оборудования (22%), покупка инструмента (14%) и аренду помещения (5%).

При этом 42% россиян научились зарабатывать на своем хобби. Сумму до 5 тыс. рублей удается ежемесячно получить 27% респондентов. От 5 тыс. до 15 тыс. рублей зарабатывают на любимом деле 26% опрошенных, от 15 тыс. до 25 тыс. рублей — 23% участников опроса, а 12% — от 25 тыс. до 35 тыс. рублей.

У большинства респондентов (80%) затраты на хобби окупаются, а 57% и вовсе готовы бросить основную работу, чтобы заниматься любимым делом.

В октябре сообщалось, что только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы. При этом главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%). В то же время больше половины опрошенных (58%) приравнивают работу к другим сферам жизни, например таким, как семья, хобби, образование.

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