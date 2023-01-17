Мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажке в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском (Иркутская область) в результате пожара в пятиэтажном доме пострадал мужчина. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 16 января в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома на Комсомольском проспекте. К моменту прибытия спасателей из окна комнаты шел черный дым.

Звено газодымозащитной службы, проникнув в квартиру, обнаружило на полу человека. Им оказался 36-летний мужчина, его госпитализировали с отравлением угарным газом.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Квартира закопчена по всей площади. Отмечается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В тот же день пожар произошел в многоквартирном доме в Казани. Пострадали женщина и ее сын-подросток.