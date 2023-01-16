Женщина с сыном-подростком пострадали при пожаре в Казани
В Казани в результате пожара в многоквартирном доме пострадали женщина и ее сын-подросток. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Пожар произошел днем 16 января в многоквартирном доме на улице Королева. Как выяснилось, в подъезде на первом этаже загорелась вторая дверь тамбура.
Площадь пожара составила 0,5 кв. м, огонь потушили еще до прибытия спасателей. Однако за помощью к медикам обратились 32-летняя женщина и ее 14-летний сын. Их доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В этот же день пожар случился в многоквартирном доме в городе Туймазы в Башкирии. Пострадали два мальчика 2010 и 2011 годов рождения.