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Кинокритик рассказал об интригах для зрителя в сериале по игре The Last of Us

Кинокритик Сычев рассказал о трех интригах для российского зрителя в новом сериале по игре The Last of Us
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Фото: Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC)
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Новый сериал «Последние из нас» по видеоигре The Last of Us для российского зрителя связан с тремя интригами. Об этом 17 января рассказал обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев.

Накануне сервис HBO Max выпустил первую серию сериала.

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«Для российского зрителя интриги в связи с сериалом было три. Первая — выйдет ли он официально на «Амедиатеке», как обычно у нас выпускают контент НВО. К сожалению, этого не произошло, хотя, возможно, сериал появится там позже. Вторая — насколько сериал совпадает с видеоигрой, и тут риск был особенно велик, потому что экранизации видеоигр почти всегда проваливаются. На этот счет в итоге нет единого мнения, но всё же видно, что, хотя сюжет игры и сериала не вполне совпадает, в общем визуальном стиле создатели шоу постарались не отходить от оригинала», — отметил эксперт.

По его словам, третья интрига связана с российским оператором Ксенией Середой и режиссером Кантемиром Балаговым, которые были привлечены к работе над сериалом, но впоследствии Балагов покинул проект, а Середа осталась.

«И именно ее операторский почерк делает «Одни из нас» настолько эффектным и зрелищным, хотя и очень жаль, что создатель «Тесноты» и «Дылды» не вложил сюда свое авторское видение. Пока же главный вопрос — получится ли после несколько затянутого и громоздкого пилота захватить внимание зрителя дальнейшими событиями. Одними экранными красотами сделать это будет нелегко, НВО, скорее всего, рассчитывает на длительную франшизу, иначе не привлекла бы сюда звезд «Игры престолов» и «Мандалорца» на ключевые роли», — добавил Сычев.

15 января сообщалось, «Последние из нас» получил высокие оценки от критиков. Так, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его одобрило 99% профессиональных критиков и 96% зрителей.

Главные роли сыграли Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли). Действие первого эпизода перенесено на 10 лет позже, чем было в оригинальной игре, вышедшей в 2013 году. На данный момент подтвержден выпуск еще двух серий, которые выйдут 22 и 29 января.

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