Новым председателем МАКа назначен бывший чиновник Росавиации

Совет по авиации и использованию воздушного пространства назначил председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента совета с правом совещательного голоса, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса 17 января.

Олег Сторчевой был освобожден от должности замруководителя Росавиации в апреле 2022 года.

«17 января 2023 года в Министерстве транспорта РФ состоялась сессия совета по авиации и использованию воздушного пространства под председательством уполномоченного представителя РФ в совете по авиации и использованию воздушного пространства, заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика», — уточнили в ведомстве.

Как там отметили, в заседании приняли участие полномочные представители всех государств — участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, РФ, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме назначения нового председателя совет утвердил новую редакцию собственного положения, положения о МАКе, а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность комитета.

Накануне высокопоставленный источник в отрасли рассказал «Известиям», что Анодина оставит должность.

На следующий день,17 января, в Межгосударственном авиационном комитете сообщили «Известиям», что Анодина находится в госпитале в Москве в связи с перенесенной ортопедической операцией. Там отмечали, что она не планирует оставлять свою должность.

Анодина находилась на посту председателя МАКа 32 года. До этого работала в НИИ гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора НЭЦ АУВД ГА, который тогда еще не входил в состав ГосНИИ ГА. Была начальником одного из главных управлений Министерства гражданской авиации СССР.