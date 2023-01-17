Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к мировой войне
Мир
Новый глава минобороны Германии пообещал выкладываться на 150%
Мир
Церемония прощания с Кикабидзе началась в Тбилиси
Общество
Новым председателем МАКа назначен бывший чиновник Росавиации
Мир
Польский телеканал показал в эфире карту страны с частью Западной Украины
Мир
На Украине признали невозможность сбить российские ракеты
Общество
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
Мир
Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии
Экономика
Предприятия лесоперерабатывающего комплекса РФ увеличили экспорт на новые рынки
Авто
Средняя цена на новые электромобили в России в 2022 году снизилась почти вдвое
Мир
В США нашли украденные картины стоимостью $400 тыс.
Мир
Шольц объявил о назначении Писториуса министром обороны ФРГ

Новым председателем МАКа назначен бывший чиновник Росавиации

Главой МАКа назначен бывший замруководителя Росавиации Олег Сторчевой
0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет по авиации и использованию воздушного пространства назначил председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента совета с правом совещательного голоса, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса 17 января.

Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Скольких воздушных судов лишились отечественные авиакомпании

Олег Сторчевой был освобожден от должности замруководителя Росавиации в апреле 2022 года.

«17 января 2023 года в Министерстве транспорта РФ состоялась сессия совета по авиации и использованию воздушного пространства под председательством уполномоченного представителя РФ в совете по авиации и использованию воздушного пространства, заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика», — уточнили в ведомстве.

Как там отметили, в заседании приняли участие полномочные представители всех государств — участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, РФ, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме назначения нового председателя совет утвердил новую редакцию собственного положения, положения о МАКе, а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность комитета.

Накануне высокопоставленный источник в отрасли рассказал «Известиям», что Анодина оставит должность.

На следующий день,17 января, в Межгосударственном авиационном комитете сообщили «Известиям», что Анодина находится в госпитале в Москве в связи с перенесенной ортопедической операцией. Там отмечали, что она не планирует оставлять свою должность.

Анодина находилась на посту председателя МАКа 32 года. До этого работала в НИИ гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора НЭЦ АУВД ГА, который тогда еще не входил в состав ГосНИИ ГА. Была начальником одного из главных управлений Министерства гражданской авиации СССР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023