В Межгосударственном авиационном комитете сменится руководитель

Руководитель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина в ближайшие дни покинет свой пост, рассказал «Известиям» 16 января высокопоставленный источник в отрасли.

Эту должность она занимает уже 32 года. В отрасли ее называют «железной леди». Кто займет ее должность источник не сказал. «Известия» направили запрос в МАК.

Татьяна Анодина работала в НИИ гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора НЭЦ АУВД ГА, который тогда еще не входил в состав ГосНИИ ГА. Была начальником одного из Главных управлений Министерства гражданской авиации СССР. Является исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения, автором более ста научных работ.

МАК учрежден в декабре 1991 года на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами, для сохранения единых авиационных правил, норм летной годности, единой системы сертификации авиатехники и ее производства, международных категорированных аэродромов и их оборудования, независимого расследования авиапроисшествий, координации вопросов развития гражданской авиации и гармонизации национальных программ развития систем организации воздушного движения, говорится на сайте организации.

МАК является членом Международной ассоциации независимых органов расследования на транспорте (ITSA). Штаб-квартира МАК располагается в Москве, где его деятельность обеспечивается в соответствии с законом, ратифицированным Федеральным Собранием РФ и Воздушным Кодексом РФ.