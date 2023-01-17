Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина находится в госпитале в Москве и после выздоровления не планирует оставлять свою должность, сообщили «Известиям» 17 января в МАК.

Как там уточнили, Анодина находится в медучреждении в связи с перенесенной ортопедической операцией. Обязанности председателя исполняет первый заместитель председателя Виктор Рухлинский.

«Анодина, согласно полученной от нее информации, после выздоровления свой пост оставлять не планирует», — подчеркнули в МАКе.

Накануне высокопоставленный источник в отрасли рассказал «Известиям», что Анодина оставит должность.

На этом месте она работает 32 года. До этого работала в НИИ гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора НЭЦ АУВД ГА, который тогда еще не входил в состав ГосНИИ ГА. Была начальником одного из главных управлений Министерства гражданской авиации СССР. Является исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения.