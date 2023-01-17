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В Ульяновске раскрыли убийство девочки 35-летней давности

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Фото: СУ СК РФ по Ульяновской области
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Следователи Ульяновска раскрыли убийство изнасилованной и расчлененной 11-летней девочки, которое было совершено 35 лет назад. Об этом 17 января сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

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Было установлено, что жительница Ульяновска пропала 16 марта 1987 года, не вернувшись домой из магазина. Через несколько недель фрагменты ее тела были обнаружены в мусорных контейнерах города.

В 2018 году экспертно-криминальный центр УВД по Ульяновской области выделил ДНК преступника по следам спермы, оставленной на одежде девочки. В дальнейшем была установлена принадлежность генотипа местному жителю.

После взятия образца у предполагаемого преступника он, не дожидаясь результатов экспертизы, покончил с собой. Следствие пришло к выводу, что вина подозреваемого установлена, и дело было закрыто в связи с его смертью.

Накануне, 16 января, в Москве задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийству двух 17-летних туристок в 1989 году.

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