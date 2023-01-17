В Ульяновске раскрыли убийство девочки 35-летней давности

Следователи Ульяновска раскрыли убийство изнасилованной и расчлененной 11-летней девочки, которое было совершено 35 лет назад. Об этом 17 января сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

Было установлено, что жительница Ульяновска пропала 16 марта 1987 года, не вернувшись домой из магазина. Через несколько недель фрагменты ее тела были обнаружены в мусорных контейнерах города.

В 2018 году экспертно-криминальный центр УВД по Ульяновской области выделил ДНК преступника по следам спермы, оставленной на одежде девочки. В дальнейшем была установлена принадлежность генотипа местному жителю.

После взятия образца у предполагаемого преступника он, не дожидаясь результатов экспертизы, покончил с собой. Следствие пришло к выводу, что вина подозреваемого установлена, и дело было закрыто в связи с его смертью.

Накануне, 16 января, в Москве задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийству двух 17-летних туристок в 1989 году.