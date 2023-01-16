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Задержан подозреваемый в причастности к убийству 34-летней давности в Москве

СК по Москве: задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству двух 17-летних туристок в 1989 году в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству двух 17-летних туристок в 1989 году на востоке Москвы.

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Как стало известно «Известиям» 16 января, возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Установить личность подозреваемого стало возможно с помощью генетического теста. В СССР, когда было совершено преступление, технологии такого анализа еще не было.

Ему предъявлено обвинение по ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»), уточнила журналистам официальный представитель главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

В ходе следствия удалось установить причастность к убийству еще двух соучастников обвиняемого, однако они скончались в 1999 и 2012 годах.

По версии следствия, две ученицы 11-го класса школы с художественным уклоном 29 марта 1989 года приехали на поезде в Москву. В столице Эда Эйкл и Криста Сарап собирались посетить выставку французских художников. Они поехали на Старый Арбат за красками. После этого гуляли в районе гостиницы «Россия», где в настоящее время находится парк «Зарядье».

Там с ними познакомился ранее судимый Дмитрий Захаров, который был в компании своих знакомых. Молодые люди пригласили девушек в ресторан, пообещав после доставить их туда, где они остановились.

На Лосиноостровской улице вечером школьницы были изнасилованными новыми знакомыми. Тела девушек были изуродованы, их обнаружили на второй день.

В октябре 2022 года были задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи бизнесмена 27-летней давности в Башкортостане. Они были задержаны в Московской и в Ростовской областях. По данным следствия, в январе 1995 года в городе Салават преступники пробрались в квартиру директора коммерческой фирмы и его жены с требованием отдать им деньги. Соседи вызвали наряд вневедомственной охраны, подельники застрелили хозяев и начали стрелять по полицейским, ранив одного из них, после чего злоумышленники скрылись. Было возбуждено уголовное дело (ст. 102 УК РСФСР).

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