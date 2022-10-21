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Задержаны трое подозреваемых в убийстве 27-летней давности

Ирина Волк сообщила о задержании трех подозреваемых в убийстве семьи бизнесмена 27 лет назад
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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его супруги, а также в ранении полицейского. Преступления были совершены 27 лет назад в Башкортостане. Об этом в пятницу, 21 октября, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«В настоящее время в Московском регионе и в Ростовской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали троих подозреваемых, двое из которых ранее судимы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и роли каждого из задержанных», — приводится сообщение на сайте министерства внутренних дел по Республике Башкортостан.

Волк напомнила, что в январе 1995 года в городе Салават в Башкортостане преступники пробрались в квартиру директора коммерческой фирмы и его жены с требованием отдать им деньги. Соседи вызвали наряд вневедомственной охраны, подельники застрелили хозяев и начали стрелять по полицейским, ранив одного из них, после чего злоумышленники скрылись. Было возбуждено уголовное дело (ст. 102 УК РСФСР).

«Мероприятия по установлению лиц, причастных к резонансному убийству, не прекращались на протяжении всех этих лет», — сказала Волк.

Отмечается, что на данный момент уголовное дело находится в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ Башкирии.

4 октября сообщалось о раскрытии в Оренбурге убийства таксиста девятилетней давности. Убийство произошло в ночь на 31 марта 2013 года. Преступник напал на таксиста и со спины ударил его ножом в шею. Тело убитого злоумышленник оставил на открытом участке местности, а его машину отогнал к очистным сооружениям и там поджег.

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