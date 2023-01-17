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Тело пропавшего в Нижнем Новгороде юноши нашли в колодце спустя месяц

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Фото: РЕН ТВ
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Полицейские нашли тело пропавшего в Нижнем Новгороде молодого человека в заброшенном канализационном колодце спустя месяц после его исчезновения. Об этом 17 января рассказал в репортаже корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

В поисках 18-летнего жителя города принимали участие члены поисково-спасательного отряда «Волонтер НН». О пропаже сына, когда тот не вернулся вечером домой, в полицию сообщила его мать. Правоохранители привлекли к поискам волонтеров.

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Поиски длились почти месяц. К расследованию вскоре подключился региональный Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по статье «Убийство».

В итоге замерзшее тело подростка обнаружили в коллекторе, куда молодой человек угодил, как потом выяснилось, провалившись в незакрытый люк. Его он не заметил под толщей снега.

Путь юноши удалось отследить по записям видеокамер. Было установлено, что погибший пытался выбраться из колодца самостоятельно, однако эти попытки не увенчались успехом.

«При осмотре тела потерпевшего видимых повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Нижегородской области Юлия Склярова.

Представители коммунальных служб, как и администрация города, брать на себя вину за случившееся пока отказываются.

Ранее, 4 января, сообщалось, что на Ангаре спасли двух подростков, провалившихся под лед. Один из школьников смог выбраться из полыньи самостоятельно и позвать на помощь. Однако лед был слишком тонким, чтобы выдержать вес взрослого. Поэтому подростку передали ветку, с помощью которой он вытянул из проруби своего друга.

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