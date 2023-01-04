Провалившихся под лед подростков спасли на Ангаре

На Ангаре спасли двух подростков провалившихся под лед. Один из школьников смог выбраться из полыньи самостоятельно и позвать на помощь, передает телеканал «Известия». Лед был слишком тонкий, чтобы выдержать вес взрослого. Подростку передали ветку с помощью, которой он вытянул из проруби товарища.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.