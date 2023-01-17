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Авто
В России появился новый рестайлинговый внедорожник Kia Mohave
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В России появился новый рестайлинговый внедорожник Kia Mohave

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Фото: Auto.ru
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На российском рынке появился новый внедорожник корейской марки Kia Mohave. Цена на рестайлинговую версию автомобиля с учетом акций от дилера начинается от 6,8 млн рублей, сообщил 17 января портал Autonews.

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Габариты обновленного Kia Mohave составляют 4930×1920×1795 мм, а размер колесной базы — 2895 мм. Машина получилась больше, чем вездеход Toyota Land Cruiser Prado, чьи габариты 4840×1885×1895 мм, при колесной базе 2790 мм.

Полноприводный автомобиль оснащен трехлитровым дизельным двигателем, мощность которого составляет 249 л.с. (крутящий момент 549 Нм). Такой мотор работает с восьмиступенчатым автоматом. В версии Premium+ установлена электронная приборная панель, проекционный дисплей, а также добавлена функция памяти сиденья водителя.

В пакет опций внедорожника кроме того входит адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора, парктроники, система выбора режима вождения, функция запуска двигателя с кнопки, система предотвращения столкновения, ABS, ASR, датчики давления в шинах, а также система контроля за полосой движения.

За комфорт в салоне отвечает двухзонный климат-контроль, обогрев руля, подогрев передних и задних сидений. Портал напомнил, что Kia Mohave появился у российских дилеров благодаря схеме параллельного импорта.

26 декабря стало известно, что один из крупных российских дилеров пообещал привезти в начале 2023 года в РФ Kia K5 из Китая. Предполагаемая цена автомобиля составит 3 403 970 рублей. Выпускает такие седаны совместное предприятие Dongfeng Yueda Kia. Среди опций у автомобиля, который появится в России, есть круиз-контроль, камера заднего вида, система удержания в полосе, спутниковая навигационная система, а также автоматический дальний свет фар. Эксперты сообщили, что Kia K5 китайской сборки отличается от корейского варианта увеличенной длиной кузова, 4980 мм (+75), и колесной базы, 2900 мм (+50).

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