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В 2023 году в Россию привезут Kia K5 мощностью 240 л.с.

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Фото: autohome.com.cn
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Один из крупных российских дилеров пообещал привезти в начале 2023 года в РФ Kia K5 из Китая. Предполагаемая цена автомобиля, который появится по системе параллельного импорта, составит 3 403 970 рублей, сообщила 26 декабря «Российская газета».

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Главная особенность автомобиля кроется в мощности его двухлитрового наддувного двигателя, она составит 240 л.с. Мотор будет работать с восьмиступенчатым «автоматом». Помимо этого, модель комплектуется полуторалитровым мотором с отдачей 170 л.с., такой силовой агрегат состыкован с «роботом».

В салоне машины 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы того же размера, которые объединены под общим стеклом. По сравнению с корейской версией изменена форма вентиляционных дефлекторов, пересмотрена компоновка центрального тоннеля, а управление климат-контролем выполнено качающимися клавишами регулировки температуры вместо сенсорных кнопок.

Выпускает такие седаны совместное предприятие Dongfeng Yueda Kia. Среди опций у автомобиля, который появится в России, есть круиз-контроль, камера заднего вида, система удержания в полосе, спутниковая навигационная система, а также автоматический дальний свет фар.

Kia K5 китайской сборки отличается от корейского варианта увеличенной длиной кузова, 4980 мм (+75), и колесной базы, 2900 мм (+50).

21 декабря один из крупных российских дилеров сообщил, что привезет в РФ крупную партию новых Kia Sportage из Китая. Автомобиль выпускается компанией Dongfeng Yueda Kia, в основе кроссовера лежит модель Hyundai ix35. Визуально новый Sportage Aсe будет напоминать сочетание кроссоверов Sorento и Seltos. Базовым для машины будет двухлитровый атмосферный мотор мощностью 161 л.с. и 193 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать шестиступенчатый «автомат». Китайский Kia Sportage Ace будет только переднеприводным. Цена машины составит 3 050 555 рублей.

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