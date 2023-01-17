В «Союзмолоке» сообщили о рисках дефицита модифицированных крахмалов для десертов
В случае со специфическими рецептурами, где нельзя заменить один вид крахмала, использующийся в десертах, другим, сохраняется риск возникновения дефицита, рассказал «Известиям» 17 января гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.
Белов подчеркнул, что в России большинство производителей смогли перестроить процессы производства десертной группы и нашли альтернативных поставщиков необходимых ингредиентов. По его словам, часть предприятий изначально налаживала выпуск йогуртной группы без использования крахмалов, в то время как некоторые производители перешли на отечественное сырье.
«Рисков возникновения дефицита какой-либо категории молочных продуктов мы не видим. Однако в том случае, когда речь идет о специфических рецептурах, где нельзя заменить один вид крахмала другим, например модифицированный кукурузный — нативным картофельным, риски действительно сохраняются. Это касается некоторых видов десертов — пудингов, чизкейков», — объяснил он.
Как уточнил Белов, объем рынка в этом сегменте оценивается в 70 тыс. т в год. Из них, по его мнению, до половины теоретически может быть покрыто мощностями внутри страны.
«Для этого необходимо найти поставщиков сырья или наладить ввоз семян, которые ранее импортировались. Этот вопрос уже прорабатывается совместно с Минсельхозом России», — добавил гендиректор «Союзмолока».
Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь на источник среди производителей молочных продуктов, написало, что существует риск нехватки модифицированных кукурузных крахмалов, используемых как загустители в том числе для выпуска пудингов и йогуртов. По информации президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олега Радина, в 2021 году в РФ было импортировано около 71 тыс. т пищевых модифицированных крахмалов, а произведено примерно 9 тыс. т.
Накануне стало известно, что торговые сети запустят новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идет о молочных изделиях. Такое нововведение позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, покупатели не смогут его приобрести.