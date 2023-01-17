Отец и сын погибли от отравления угарным газом под Иркутском

Шестилетний ребенок и 36-летний отец погибли от отравления угарным газом в деревне Куда под Иркутском. По информации «Известий», инцидент произошел 16 января.

Тела погибших были найдены в деревянном доме на улице Олега Кошевого. Также угарным газом отравилась 43-летняя мать ребенка, она госпитализирована.

Известно, что дом отапливался бензиновым генератором. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

12 января тела 42-летней матери и ее 15-летнего сына были обнаружены в Наро-Фоминске Московской области. По предварительным сведениям, мать и сын скончались в результате отравления угарным газом.