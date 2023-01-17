Россиянам назвали способы перестать бездумно тратить зарплату

Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров 17 января рассказал, как перестать совершать импульсивные покупки и начать структурировать свои финансы.

В беседе с агентством «Прайм» он сообщил, что сократить импульсивные покупки можно с помощью составления бюджета и постановки целей. По его словам, в качестве цели подойдут покупка машины, ремонт, новая квартира, обучение детей и т.д. После этого необходимо оценить, сколько на это потребуется денег с учетом инфляции.

Тем, кто не может заставить себя копить, эксперт порекомендовал воспользоваться сервисами, которые будут «блокировать» часть зарплаты.

«Например, автоплатеж. С его помощью можно задать определенную сумму, дату списания, например, каждое 10 число месяца, а также направление платежа. В частности, это могут быть инвестиционные продукты или какой-то счет, с которого нельзя оплачивать покупки. Таким образом, это поможет не только уберечь себя и свою бюджет от необдуманных трат, но и эффективно копить деньги», — рассказал Макаров.

В качестве альтернативного варианта эксперт предложил геймификацию накоплений. Например, игра «сто рублей» заключается в том, чтобы откладывать каждый день по 100 рублей. Таким образом к концу месяца будет на счету будет уже 3 тыс. рублей, а концу года 36 тыс. рублей. Еще одним вариантом может стать удваивание откладываемой суммы в начале каждой новой недели. То есть на первой неделе отложили 100 рублей, на второй 200 рублей, и так 52 недели, добавил специалист.

Макаров отметил, что в случае, если ни один из предложенных подходов не подходит, можно найти или придумать свой собственный. По его словам, главное, чтобы он позволял психологически комфортно накапливать и не был осложнением для бюджета.

Ранее, 13 января, эксперты платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщили «Известиям», что скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году.