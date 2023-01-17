Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию, выяснили «Известия».

На месте официальных магазинов бренда будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Первой точкой, открывшейся на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан». Официальный интернет-магазин американской марки в РФ уже приостановил работу.

Не привозят товар Michael Kors с прошлого года и в обувную сеть «Рандеву», подтвердили «Известиям» продавцы. По их словам, в магазинах убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки.

Дистрибьютором бренда в России выступает компания BNS Group. Она также поставляет в РФ такие марки, как MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, входящие в мульбрендовую сеть Jeans Club. На месте фирменных магазинов Michael Kors будут продавать одежду этих названий, сказал один из собеседников.

Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», добавил другой источник «Известий» на рынке консалтинга.

Магазины американской компании постепенно становятся мультибрендовыми. Так, в торговой точке марки в ТЦ «Метрополис» уже продают одежду российской Naumi, заметили «Известия».

Michael Kors — один из последних иностранных брендов, который продолжал работать в России в то время, как многие игроки приостановили работу или полностью ушли с нашего рынка. Сейчас в РФ примерно в аналогичном ценовом сегменте представлены такие марки, как Twinset, Pinko, Armani Exchange, Furla, Liu Jo.

«Michael Kors — американская компания, поэтому, в принципе, ее уход — ожидаемая история. Вероятно, такое решение было принято под давлением общественности и государственных органов США», — предположила основательница агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг.

По данным источника на рынке консалтинга, найти товары Michael Kors по-прежнему можно будет и на маркетплейсах. Поставки на эти площадки могут идти из магазинов бренда в Казахстане.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Торговля без марки: Michael Kors отказался от поставок в Россию