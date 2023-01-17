В России больше мужчин в возрасте и женщин стали искать работу

Демографическая ситуация в стране и проведение СВО на Украине привели к значительным изменениям на рынке труда, отметили «Известиям» в сервисе SuperJob. По словам специалистов, эти два фактора «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые».

В частности, уже заметны изменения соотношения мужчин и женщин в профессиях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом, обратили внимание в SuperJob.

«Доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на 5–6% среди специалистов по тестированию ПО, менеджеров по продажам, курьеров и комплектовщиков», — пояснили в компании.

Кроме того, практически во всех профессиональных группах вырос средний возраст соискателей-мужчин.

«Так, системные администраторы, инженеры контрольно-измерительных приборов и аппаратуры и механики «постарели» сразу на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на два года», — добавили в SuperJob.

Это произошло за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет, пояснили аналитики. Они связывают это с тем, что мужчины призывного возраста реже готовы менять работу, в том числе из-за наличия отсрочки от мобилизации и стабильности предприятия.

Исключение составили лишь программисты: средний возраст претендентов на эти вакансии за девять месяцев 2022 года снизился с 38 до 37 лет, поскольку выросла доля соискателей до 24 лет. Причем на рынке IT заметна тенденция поиск программистов из регионов для удаленной работы, отметили в SuperJob.

При этом преимущество в борьбе за квалифицированные кадры будет у компаний, предоставляющих отсрочку от частичной мобилизации.

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