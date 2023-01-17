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Инвестфорум в Сочи не состоится четвертый год подряд

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В 2023 году Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) не состоится в четвертый раз подряд, заявили «Известиям» два источника со ссылкой на фонд «Росконгресс» (организатор РИФ).

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Традиционно форум проходит в середине февраля, однако в пяти регионах (Ульяновская, Калужская, Астраханская и Новгородская области, а также Ненецкий АО) рассказали «Известиям», что не располагают сведениями о его проведении. В крупнейших деловых объединениях также отметили, что им не поступало приглашений к участию.

Согласно данным на сайте «Росконгресса», в последний раз РИФ планировалось проводить в прошлом году — его даты и деловая программа были известны заранее. Сейчас информации о деталях мероприятия на портале нет. Заявки на застройку стендов на РИФ в 2023 году также не размещались, выяснили «Известия», проанализировав сайт госзакупок.

В последний раз РИФ проводился в 2019 году. В 2020–2022 годах форум не состоялся из-за пандемии COVID-19.

Есть основания полагать, что РИФ больше проводиться не будет, считает член комитета ТПП по конгрессно-выставочной деятельности Иван Никольский. Три года подряд он не мог состояться из-за коронавируса, а сейчас, вероятно, его отмена — это политическая история, добавил он.

Сейчас не время проводить подобные форумы, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Любое подобное мероприятие — это большие затраты на издержки его организации. Кроме того, предприниматели в России и без участия в форумах находят способ привлечь инвестиции, заключил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наткнулись на РИФ: форум в Сочи не состоится четвертый год подряд

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